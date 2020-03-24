Пользователи сообщили о сбое в Twitter

В работе социальной сети Twitter произошли сбои. Об этом свидетельствуют данные на портале Downdetector.

Так, пользователи сервиса столкнулись с проблемой доступа к сайту. Кроме того, неполадки зафиксированы в работе приложений для Apple и при авторизации.

Чаще всего на проблемы в работе Twitter жаловались жители США, Британии, Бразилии, а также Австрии и Японии.

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