ФСБ задержала более 30 хакеров в России за продажу краденых банковских карт

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в России свыше 30 хакеров, продававших краденые банковские карты через 90 интернет-магазинов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.

Как отмечается, злоумышленники продавали украденные данные кредитных и расчетных карт российских и зарубежных финансовых учреждений.

Хакеров задержали в Крыму, Северной Осетии, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской и Тамбовской областях, а также в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

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