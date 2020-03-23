Контактирующих с больными COVID-19 россиян будут отслеживать по данным сотовых операторов
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи создать на основании данных сотовых операторов о геолокации систему отслеживания находящихся в контакте с больными коронавирусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Отмечается, что будет предусмотрена возможность оповещения граждан о факте контакта с лицом, больным коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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