Sony рассказала о характеристиках новой PlayStation 5

Компания Sony на презентации новой приставки Playstation 5 раскрыла ее характеристики. Видео с мероприятия опубликовано на YouTube-канале PlayStation.

Американский дизайнер видеоигр Марк Черни подробно рассказал о системной архитектуре PS5 и о том, как она будет определять будущее игр. По его словам, новая приставка будет иметь 16 гигабайт оперативной памяти GDDR6, восьмиядерный процессор AMD Zen 2 с частотой 3,5 ГГц. Кроме того, консоль оснастят видеокартой RDNA 2 от AMD с мощностью10,3 терафлопса.

Отмечается, что на Playstation 5 установят SSD-накопитель с 825 гигабайтами памяти и дисковод 4К UHD Blu-Ray. Приставка будет поддерживать режим обратной совместимости, то есть на ней можно запускать многие игры предыдущих поколений консоли.

Одной из главных особенностей приставки будет то, что она сможет загрузить два гигабайта данных всего за четверть секунды.

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