Эксперты рассказали о «кибер-коронавирусе»

Из-за пандемии коронавируса в интернете появился новый тип мошенничества на тему данной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на IT-экспертов.

Руководитель группы анализа веб-контента «Лаборатории Касперского» Константин Игнатьев заявил, что мошенники активно используют тему коронавируса и шлют множество соответствующих спам-сообщений и писем.

«Люди получают электронные письма якобы от ВОЗ с мерами безопасности, которые необходимо принять, чтобы избежать заражения. Как только пользователь нажимает на ссылку, он перенаправляется на фишинговый сайт и получает предложение поделиться личной информацией, которая попадает в руки злоумышленников», — рассказал Игнатьев.

При этом Луис Корронс из компании Avast для борьбы с мошенничеством в сети советует пользователям установить системы безопасности на свое устройство, которые способны заблокировать фишинговые атаки «еще до того, как они смогут навредить».

В свою очередь, директор управления информационных технологий компании ESET Руслан Сулейманов рекомендует удалять письма от незнакомых отправителей.

«Если вы получили письмо, в котором содержится ссылка, обязательно проверьте, куда она ведет. Для отображения адреса надо навести на ссылку курсор мыши. Если перед вами URL из сервиса коротких ссылок (is.gd. Is.gd, bit.ly и т.д.), не переходите по ней. Вероятно, она ведет на фишинговый ресурс», — отметил директор управления информационных технологий компании ESET Руслан Сулейманов.

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