«Яндекс» запустил карту распространения коронавируса
«Яндекс» запустил онлайн-карту, на которой отображаются данные о распространении коронавируса нового типа в России и мире.
Карта сопровождается списком со статистикой заражений, смертей и выздоровлений по регионам. Информация о распространении коронавируса в России основана на данных Роспотребнадзора.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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