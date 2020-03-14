Пользователи сообщают о «синем экране смерти» после обновления Windows

Последнее обновление операционной системы Windows 10 может вызывать неполадки, сообщает Windows Latest со ссылкой на жалобы пользователей.

Владельцы компьютеров обращают особое внимание на появление «синего экрана смерти» после установки патча KB4540673. У некоторых пользователей подобная неисправность возникает после каждой перезагрузки. При этом в редких случаях не удается запустить Windows даже в безопасном режиме.

Кроме того, пользователи сообщают о случаях очистки рабочего стола и о сбоях во время установки обновления.

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