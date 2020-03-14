Билл Гейтс уходит из правления Microsoft
Сооснователь корпорации Microsoft Билл Гейтс уходит из совета директоров компании, сообщает Reuters.
Предприниматель намерен больше времени уделять своим филантропическим приоритетам, в число которых входят развитие глобального здравоохранения и образования, а также решение проблемы изменения климата.
Кроме того, Гейтс принял решение покинуть правление компании Berkshire Hathaway Inc предпринимателя Уоррена Баффета.
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