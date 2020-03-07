Facebook вводит запрет на рекламу медицинских масок на фоне коронавируса

Компания Facebook вводит временный запрет на рекламу медицинских масок в своей одноименной социальной сети на фоне коронавируса. Об этом сообщается на сайте компании.

Как отмечается, компания надеется остановить спекулятивные действия вокруг выросшей потребности в защите от коронавируса.

»...если мы увидим людей, пытающихся нажиться на чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения», — говорится в сообщении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Коронавирус стал причиной закрытия офисов Facebook в Лондоне

— Facebook и Twitter не подтвердили наличие российских фейков о коронавирусе

— Facebook вводит запрет на предлагающую исцеление от коронавируса рекламу