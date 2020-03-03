США направят Украине $8 млн на кибербезопасность

Госдеп США выделит Украине $8 млн в качестве помощи в сфере кибербезопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что данная сумма будет направлена Украине в дополнение к $10 млн, которые были выделены на кибербезопасность еще в 2017 году.

Как стало известно, часть из $8 млн пойдет «на поддержку нового проекта Агентства США по международному развитию в области кибербезопасности», в который планируется вложить до $38 млн «в течение четырех лет для укрепления возможностей Украины в области кибербезопасности посредством поддержки законодательной и регуляторной реформы, подготовки кадров в киберсфере и привлечения частного сектора».