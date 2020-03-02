Калининградский губернатор ушел из Instagram на время Великого поста

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отказался от Instagram на время православного Великого поста. Об этом он уведомил на своей странице в соцсети.

«Вернусь в Инстаграм через 7 недель. Директ зачищен. Прошу меня простить, отвечать всем не успеваю», — написал чиновник, оставив под публикацией хештег #тишина.

При этом Алиханов отметил, что с вопросами можно обращаться к официальным аккаунтам областного правительства и администрации Калининграда.

В прошлом году губернатор также покинул Instagram на время поста.

Православный Великий пост начался 2 марта. Он продлится до Пасхи, которая в этом году выпадает на 19 апреля.

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