Калининградский губернатор ушел из Instagram на время Великого поста
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отказался от Instagram на время православного Великого поста. Об этом он уведомил на своей странице в соцсети.
«Вернусь в Инстаграм через 7 недель. Директ зачищен. Прошу меня простить, отвечать всем не успеваю», — написал чиновник, оставив под публикацией хештег #тишина.
При этом Алиханов отметил, что с вопросами можно обращаться к официальным аккаунтам областного правительства и администрации Калининграда.
В прошлом году губернатор также покинул Instagram на время поста.
Православный Великий пост начался 2 марта. Он продлится до Пасхи, которая в этом году выпадает на 19 апреля.
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