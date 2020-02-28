Власти Турции заблокировали некоторые соцсети после гибели военных в Сирии

Турецкие власти заблокировали в стране доступ к видеохостингу YouTube, а также к некоторым социальным сетям после гибели 27 февраля турецких военных в сирийском Идлибе. Об этом сообщает Haberturk.

По данным издания, провайдер Turk Telekom ограничил пользователям доступ к Twitter, Instagram, Facebook, а также мессенджеру WhatsApp.

Ранее в пятницу, 28 февраля, силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных. По последним данным, погибли 33 турецких военнослужащих. В ответ на это Турция начала воздушный и наземный обстрел позиций правительственных войск Сирии.

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