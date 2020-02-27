Игра Plague Inc. удалена из магазинов мобильных приложений в Китае

Китайские пользователи Apple и Xiaomi больше не могут скачать приложение Plague Inc., в котором игроку для победы нужно заразить болезнью весь мир, передает издание TechNode.

Отмечается, что игра пропала из магазинов мобильных приложений 27 февраля. Причина пока неизвестна.

СМИ сообщали, что на фоне распространения коронавируса игра Plague Inc. бьет все рекорды по количеству скачиваний.

Ранее разработчики игры выступали с официальным заявлением и выражали свою глубокую озабоченность коронавирусом. Тем не менее, они отметили, что во время вспышек заболеваний количество игроков всегда увеличивается, потому что людям хочется больше узнать о механизмах распространения эпидемий.

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