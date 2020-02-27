Основатель Reddit назвал TikTok шпионским и паразитирующим приложением

Американский бизнесмен и один из основателей Reddit Стив Хаффман назвал TikTok шпионским и паразитирующим приложением, которое злоупотребляет использованием данных своих пользователей, передает Business Insider.

Хаффман резко возразил против того, что Силиконовой долине есть чему поучиться у TikTok. По его словам, приложение постоянно подслушивает разговоры пользователей и злоупотребляет технологией отпечатков пальцев в своих целях. Бизнесмен добавил, что никогда не установил бы TikTok на свой мобильный телефон.

«Я всегда говорю людям: не устанавливайте эту шпионскую программу на свои телефоны», — добавил он.

TikTok — китайский сервис для создания и публикации коротких видео, запущенный в 2018 году. Приложение неоднократно обвиняли в несанкционированном сборе данных.

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