Facebook обвинили в неуплате налогов на $9 млрд

Американское налоговое управление заявило, что компания Facebook не выплатила около $9 млрд налогов, сообщает Reuters.

По данным США, социальная сеть уклонилась от уплаты налогов в 2010 году при помощи дочерней компании в Ирландии. Налоговое управление утверждает, что Facebook искусственно занижала цену интеллектуальной собственности, проданную «дочке». Сумма их сделки оценивается в $6,5 млрд. Кроме того, в Ирландии ставка налога на прибыль ниже, чем в США (12,5% против 35%).

В компании прокомментировали этот иск. По их словам, они были вынуждены так поступить из-за имеющихся рисков, связанных с выходом на международные финансовые биржи.

Известно, что регулятор уже направил иск против Facebook в суд Сан-Франциско.

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