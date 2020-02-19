Роскомнадзор объяснил причину блокировки сервиса Tutanota

Роскомнадзор в соответствии с требованиями Генпрокуратуры ограничил доступ к почтовому сервису tutanota.com. Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора, поступившем в «Газету.Ru».

Уточняется, что блокировка интернет-ресурса началась с 14 февраля.

Так причиной для блокировки стал тот факт, что с почтового сервиса происходила рассылка ложной информации о минировании социально-транспортных объектов а также российских судов.

Отмечается, что сервис использовался злоумышленниками в 2019 году, а также в начале 2020 года.

В ведомстве ресурс назвали «используемым преступниками для дестабилизации ситуации в стране и нагнетания напряженности».