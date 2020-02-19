Хакеры украли из российского банка десятки миллионов рублей

Начальник отдела проверок и контроля применения информационных технологий ФинЦЕРТ Банка России Александр Дудка сообщил, что в 2019 году с помощью вредоносного программного обеспечения злоумышленники сумели вывести из регионального банка десятки миллионов рублей, передает РИА «Новости».

По его словам, мошенники заразили вредоносной программой банковскую компьютерную систему, после чего автоматически были созданы десятки платежных сообщений. Таким способом через платежную систему Банка России хакеры заполучили десятки миллионов рублей.

«Это один из лучших, устойчивых банков того региона, о котором я говорю», — добавил Дудка.

По приблизительным оценкам, в 2019 году банковские мошенники только с карт москвичей украли больше 12 млрд рублей.

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