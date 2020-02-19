СМИ: иск Huawei к США отклонен

Суд в США отверг иск китайской компании Huawei к американским властям, в котором она намеревалась оспорить законодательный запрет на работу с ней федеральных ведомств, а также их партнеров. Об этом пишет издание Politico.

Как известно, соответствующие положения были прописаны в законе о расходах на оборону в федеральном бюджете США на 2019 год.

Отмечается, что представители Huawei заявляли о его суровости и избирательности.

Также они указывали на то, что закон явялется карательным и нарушает конституционные права компаний, которые в нем перечислены.