Google, Facebook и Amazon обсудили с ВОЗ дезинформацию о коронавирусе

Представители компаний Google, Facebook и Amazon встретились с представителями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для обсуждения мер по предотвращению дезинформации о коронавирусе нового типа. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Встреча состоялась по инициативе ВОЗ в штаб-квартире компании Facebook, говорится в сообщении телеканала.

В рамках обсуждения представитель ВОЗ Энди Паттисон выступил с предложением помощи в проверке информации, публикуемой пользователями социальных сетей.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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