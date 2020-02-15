WSJ: Пентагон не возражает против ограничений в отношении Huawei

Министерство обороны США отказалось от возражений, касающихся ограничений в отношении китайской компании Huawei. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, ранее Пентагон высказывал опасения, что ограничительные меры в отношении Huawei лишат американских поставщиков значительных доходов от продажи полупроводников. В настоящее время ведомство решило отказаться от своих возражений, сообщили источники издания.

В 2019 году президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о запрете использования оборудования Huawei на территории страны из-за подозрений в сборе конфиденциальных данных.

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