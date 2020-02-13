Reuters: правительство США подало в суд обвинение против Huawei

Власти США представили обвинительное заключение против компании Huawei и ее финансового директора Мэн Ванчжоу, сообщает Reuters со ссылкой на материалы суда.

По данным агентства, обвинительное заключение была подано в федеральный суд в Бруклине, Нью-Йорк.

В 2019 году президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о запрете использования оборудования Huawei на территории страны из-за подозрений в сборе конфиденциальных данных.

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