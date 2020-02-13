Tesla отзывает 15 тысяч автомобилей из-за возможных проблем в работе руля

Американская компания Tesla отзывает 15 тысяч внедорожников SUV модели X из-за возможных проблем, которые могут привести к потере контроля над гидроусилителем руля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасностью движения на трассах США и министерство транспорта Канады.

В ведомствах заявили, что алюминиевые гайки могут сломаться, что приведет к потере гидроусилителя рулевого управления на некоторых автомобилях.

По данным агентства, будут отозваны 14 193 автомобиля в Соединенных Штатах и 843 в Канаде.

Уточняется, что Tesla проведет замену подвесных болтов и, при необходимости, поменяет рулевой механизм.