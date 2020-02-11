Российский концерн представил систему скрытой проверки в аэропортах

Концерн «РТИ» разработал демонстрационный вариант комплекса для скрытого досмотра в аэропортах, который будет обнаруживать запрещенные вещества и опасные предметы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Установка современных систем досмотра, построенных на новых диапазонах волн, максимально снизит риски совершения террористических актов», — сообщил заместителя генерального директора по разведывательно-информационным системам концерна «РТИ» Кирилла Макарова.

При помощи искусственного интеллекта комплекс достоверно находит взрывчатые вещества, наркотики и оружие. Он имеет высокую проникающую способность, что позволяет размещать его части за пределами коридоров.

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