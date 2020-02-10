В России появится новый стандарт Wi-Fi 6

Минкомсвязь анонсировал в России появление нового стандарта Wi-Fi 6 за счет сертификации гаджетов с поддержкой данного вида связи. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Как отмечается, с связи с нововведениями компаниям Apple, Samsung и Huawei и другим придется ограничивать функционал технологии на своих устройствах в России.

Предполагается, что Wi-Fi 6 станет конкурентом сетей 5G. Однако сотовые операторы полагает, что Wi-Fi 6 менее безопасен и он изменит стандартную схему мобильного подключения к интернету.

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