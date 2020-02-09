В Иране заявили о «самой масштабной» кибератаке в истории страны

Ирану удалось отразить «самую масштабную» кибератаку в истории страны, сообщил заместитель министра информационных и коммуникационных технологий Ирана Хамид Фатахи на своей странице в Twitter.

Атака была направлена на создание неполадок в работе интернета в Иране, добавил Фатахи. По его словам, к произошедшему причастны хакеры-наемники.

В настоящее время иранская инфраструктура подвергается второй волне атаки, отметил замминистра. Он выразил надежду на успешное противодействие хакерской активности.

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