Адвокат Сноудена рассказал о его планах
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Адвокат, представляющий интересы бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена Анатолий Кучерена сообщил, что тот не планирует куда-либо уезжать из России. Об этом сообщает РИА «Новости».
Юрист рассказал, что на последней встрече со Сноуденом обсуждалось много вопросов.
«Но вопрос, чтобы куда-то уехать, не стоял. И не может, наверное, стоять, потому что он никуда не собирается уезжать», — сказал Кучерена.
Он также добавил, что сейчас готовит документы на продление вида на жительство в России, которые ранее продлили Сноудену. Срок текущего документа истекает в 2020 году.
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