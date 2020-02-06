В Европарламенте назвали неприемлемым обозначение Крыма российским в приложениях Apple
Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс считает неприемлемым обозначение Крыма в приложениях Apple в качестве российской территории. Об этом сообщает RT, ссылаясь на направленный литовским парламентарием в Еврокомиссию запрос.
Речь идет о таких приложениях, как «Погода» и «Карты».
По мнению депутата, такой шаг компании «неприемлем и чреват повторением в других странах с недемократическими режимами».
Ранее Apple признала Крым российским. До этого Google также исправил ошибку с его отображением. Теперь у пользователей в России полуостров на картах Google обозначается как российская территория.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Кому отдать Крым: Apple пересмотрит карты
— Карты на стол: Apple признала Крым российским
— Apple признала всю территорию Крыма российской, заявили в Госдуме