В «Яндексе» назвали невозможным обман сервиса «Пробки» тележкой со смартфонами

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Представитель «Яндекс.Пробок» заявил «Газете.Ru», что алгоритмы сервиса нельзя обмануть при помощи тележки со смартфонами. Ранее такой трюк использовал художник из Германии, у которого получилось «взломать» Google Maps.

Саймон Векерт катал по пустым улицам тележку с 99 телефонами с включенной навигацией. Карты Google Maps посчитали, что на маршруте Векерта находится большое количество машин, из-за чего эти улицы стали красного цвета, сигнализируя о серьезных пробках. Однако в реальности автомобильных заторов не было.

«Алгоритмы «Яндекс.Пробок» умеют справляться с аналогичными ситуациями и отфильтровывать нетипичные изменения в данных с дорог. Но мы не раскрываем эти механизмы, чтобы ими нельзя было воспользоваться для искажения дорожной ситуации», — сообщил «Газете.Ru» представитель российского сервиса.

Кроме того, подобным способом вряд ли можно повлиять на отображение пробок в городе с оживленными магистралями — даже если представить, что такой трюк сработал, то пользователи скорее всего этого не заметят, поскольку отображение загруженности быстро вернется к реальному, основываясь на свежих данных от проезжающих мимо автомобилей.

«По нашим оценкам вряд ли получится неправильно закрасить пробкой более 100-метрового участка проезжей части», — подчеркнул представитель «Яндекс. Пробки».

В свою очередь пресс-служба Google сообщила «Газете.Ru», что трюк Векерта поможет усовершенствовать работу карт и сделать сервис более удобным для автомобилистов.

«Нам очень интересно наблюдать за новыми и креативными способами использовать Google Карты и неважно, что выбирают пользователи — автомобили, тележки или даже верблюдов. Все это помогает нам совершенствовать Google Карты и делать сервис еще удобнее», - заключили в компании.

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