Шадаев предложил обеспечить силовикам доступ к персональным данным россиян

Министр связи Максут Шадаев выступил с предложением открыть доступ к персональным данным россиян сотрудникам силовых органов, ведущим оперативно-розыскную деятельность. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Уполномоченные сотрудники, ведущие оперативно-розыскную деятельность, получат доступ к персональным данным россиян в онлайн-режиме к 2024 году, говорится в презентации Шадаева, представленной на заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика».

Для силовиков откроют государственные данные, данные банков, операторов мобильной связи и интернет-связи. В настоящее время данную информацию возможно получить лишь по заспросу через суд.

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