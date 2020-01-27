У Mail.ru произошел сбой в работе

Пользователи пожаловались на сбой в работе почтового сервиса Mail.ru, свидетельствуют данные Downdetector.

Почти 15 тысяч пользователей сообщают, что у них проблема с почтой, у 11% проблема со входом и 26% — не могут открыть сайт.

Больше всего жалоб поступает из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Калининграда.

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— Сбой произошел в работе Mail.ru