Определена самая распространенная вредоносная программа для macOS

Самой распространенной угрозой для пользователей macOS во всем мире в 2019 году стал троянец под видом популярного ПО – Shlayer. Об этом говорится в документе «ЛабораторииRu Касперского», поступившем в «Газету.Ru».

Как выяснилось, каждый восьмой российский пользователь macOS чуть не установил вредоносную программу, которая представлялась под видом обновлений для Adobe Flash Player.

«Чаще всего он [вирус] пытался проникнуть на устройства с сайтов, которые реализуют схему с так называемой рекламной партнерской программой», — говорится в сообщении.

Кроме того, получить вредоносный Shlayer можно было на сайтах для просмотра и скачивания фильмов, игр, а также в описаниях к роликам YouTube и в тексте статей Википедии.

По словам эксперта компании Антона Иванова, платформа macOS оказалось не такой защищенной, как предполагалось. Чащ всего Shlayer, атаковавший устройства, устраивал агрессивный показ рекламы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Хакеры из Самары взломали Telegram

— Эксперты нашли крадущий деньги вирус в российской бухгалтерской программе