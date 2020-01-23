ФАС утвердила сроки предустановки российского ПО в гаджетах

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определила возможные сроки обязательной предустановки российского программного обеспечения на гаджеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Так, предполагается, что такое ПО с 1 июля 2020 года нужно будет обязательно установить на смартфоны.

Также ФАС предложила, что на планшеты это необходимо осуществить — с 1 июля 2021-го, на компьютеры — с 1 июля 2022-го, а на телевизоры с функцией Smart-TV — с 1 июля 2023-го.

При этом в перечень российского софта, который подлежит установке, вошли антивирусные программы, навигаторы, поисковики, программы доступа к государственным услугам, платежные системы и аудиовизуальные сервисы.

«Устанавливаться будет широко используемое отечественное ПО, имеющее социальную значимость, обеспечивающее требования безопасности оборудования и защиты данных потребителей», — отметил глава службы Анатолий Голомолзин.

Отмечается, что пока это предварительная версия концепции проекта ведомства.

Как стало известно, ее текст будет еще доработан. После этого соответствующий документ в марте 2020 года запланировали внести на рассмотрение в правительство.

Ранее президент России подписал закон о предустановке отечественного ПО на гаджеты.