Bloomberg узнал, когда начнут собирать новый бюджетный iPhone

Новая бюджетная модель смартфона от компании Apple начнет изготавливаться с февраля 2020 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным агентства, в американской компании намерены расширить линейку iPhone, чтобы укрепить позиции на рынке мобильных устройств.

Уточняется, что дизайн нового гаджета будет похож на прошлую версию — iPhone 8, однако диагональ устройства составит 4,7 дюймов.

Как стало известно, новую модель iPhone планируется представить в марте 2020 года в штаб-квартире Apple.

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