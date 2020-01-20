Общественники предложили запретить депутатам Госдумы использовать гаджеты на заседаниях

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев передал спикеру Госдумы Вячеславу Володину письмо, в котором предлагается ввести запрет на использование депутатами гаджетов во время проведения заседаний.

Он считает, что парламентариям «нужно работать», не отвлекаясь на гаджеты, поскольку «принимаются судьбоносные решения для страны».

«Прошу поддержать мою инициативу и ограничить использование всевозможных гаджетов депутатами Госдумы во время работы на пленарных заседаниях», — отметил в своем обращении Хамзаев.

Он также добавил, что от профессионализма депутатов и их погруженности в процесс напрямую зависят социальные преобразования в России.