У пользователей WhatsApp из ряда стран не работает мессенджер

Пользователи WhatsApp отмечают проблемы работы мессенджера в разных странах, следует из данных сайта Downdetector.

Так, сбои начали наблюдаться с 13.40 мск. Отмечается, что с проблемами столкнулись в Германии, Франции, Испании, Италии, Швейцарии, Австрии, Финляндии, Турции, ОАЭ, Индии, Китая, Сингапура и России.

Чаще всего пользователи испытывают проблемы с подключением к серверу (93%), с авторизацией (3%) и доступом к веб-сайту (3%).