В Венесуэле зафиксированы массовые отключения электричества и интернета

На севере и западе Венесуэлы 18 января произошли массовые отключения электричества и интернета. Об этом сообщило мониторинговое агентство Netblocks на своей странице в Twitter.

Уточняется, что сильнее других это затронуло штаты Тачира, Зулия, Мерида, Карабобо и Фалькон.

Также отмечается, что всего с отключениями электричества столкнулись 16 из 23 штатов страны.

Как сообщает РИА «Новости», сторонние наблюдатели и аналитики назвали причинами перебоев с электричеством в Венесуэле низкий уровень инвестиций в инфраструктуру и износ оборудования.