Индия отказалась от Hyperloop Маска

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Индийский штат Махараштра отказался от строительства сверхскоростной магистрали Hyperloop гендиректора SpaceX Илона Маска, сообщает India Today со ссылкой на главного министра штата Аджита Павара.

По словам министра, Махараштра не имеет возможности экспериментировать, штат сконцентрируется на других видах транспорта и рассмотрит возможность строительства Hyperloop при успехе проекта за рубежом.

Ранее власти штата планировали строительство сверхскоростной магистрали по проекту Илона Маска между Мумбаи и Пуной. Hyperloop должен был значительно сократить время в пути между двумя городами.

Концепция Hyperloop Маска заключается в том, чтобы создать закрытый туннель для поездов, в которых будет низкое давление. В них капсулы с людьми будут перемещаться со скоростью около 1000 км/ч.

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