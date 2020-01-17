Глава совета директоров ВСК рассказал на Гайдаровском форуме об управлении цифровыми системами

Председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Алексеевич Цикалюк выступил на прошедшем в Москве 15-16 января XI Гайдаровском форуме «Россия и мир: Вызовы нового десятилетия», приняв участие в экспертной дискуссии «Управление цифровыми экосистемами – закат или трансформация классических корпораций?».

Ключевыми вопросами для обсуждения стали итоги и перспективы цифровой трансформации бизнеса, развитие экосистем технологическими гигантами и небольшими компаниями и развитие управленческих навыков в цифровую эпоху.

«Даже крупным компаниям сегодня трудно конкурировать технологически с цифровыми гигантами, и для нас критически важно сегодня создать удобную и качественную цифровую инфраструктуру, которая позволит развивать не только свою экосистему, но и быстро встраивать собственные сервисы в уже существующие экосистемы наших партнеров. Для нас важно уметь слышать своего клиента, понимать и предугадывать его потребности. В этом кроется сегодня успех любого бизнеса», - уверен Цикалюк.

По его мнению, цифровая трансформация невозможна без изменения самих компаний, их корпоративной культуры: «Очень важно понимать роль человеческого капитала, наших талантов. Мы перенимаем опыт ведущих российских и международных компаний по построению рабочих команд и групп, которые занимаются выводом продуктов на рынок и состоят из представителей разных блоков. Это формирует корпоративную культуру и позволяет создавать качественный и проработанный со всех сторон, в том числе IT и потребительских свойств, продукт».

Цифровизация для ВСК - это в первую очередь предоставление сервисов, позволяющих быстро и качественно выводить продукты на рынок, подчеркнул Цикалюк.

«Вдобавок это развитие систем принятия решений, внедрение машинного обучения. Мы используем элементы искусственного интеллекта для персонализации предложения клиентам. Ну, и наконец, мы сегодня активно развиваем наше дистанционное урегулирование для того, чтобы у клиента не было необходимости ехать в офис, и он мог урегулировать страховой случай через мобильное приложение или сайт компании. Также сегодня мы продолжаем инвестировать в человеческий капитал. Мы понимаем, и мировая практика это подтверждает, что традиционные каналы продаж и живое общение с клиентами по-прежнему актуальны и будут продолжать пользоваться спросом», — заявил он.

По его словам, в прошлом году продажи ВСК через дистанционные каналы достигли 5 млрд рублей.

«В этом году мы планируем увеличить этот показатель до 8 млрд. Также дистанционным урегулированием пользуется всё большее количество наших клиентов. В прошлом году было урегулировано более 7 500 страховых случаев и эта цифра продолжит расти», — резюмировал Цикалюк.