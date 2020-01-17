СМИ узнали, какие пароли россияне использовали чаще всего в 2019 году

Стало известно, какими паролями чаще всего пользовались россияне в 2019 году. об этом сообщают »Извсетия» со ссылкой на исследование DeviceLock.

Отмечается, что наиболее используемыми стали коды «пароль», «йцукен» и «я», которые также лидировали и в 2018 году.

Кроме того, популярными среди паролей на русской раскладке клавиатуры стали слова «любовь», «привет», «максим», «андрей», а также «люблю», «солнышко» и «наташа».

Среди общемировах комбинаций, по данным исследования, стали комбинации 123456, qwerty и 1q2w3e.

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