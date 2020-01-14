Помпео назвал инфраструктуру Huawei такой же опасной, как и советское обеспечение

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что инфраструктура связи от китайского производителя Huawei такая же опасная, как и программы, производившиеся в СССР. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию его выступления на сайте Госдепартамента.

По его словам, не стоит позволять «Huawei строить сети 5G», поскольку это влечет за собой огромные риски для безопасности и частной информации.

«Я знаю, что это несовершенное сравнение, я это хорошо осознаю, но ведь мы же не стали бы устанавливать советское программное обеспечение», — добавил госсекретарь.

Помпео считает, что через Huawei к информации будет иметь прямой доступ Коммунистическая партия Китая. Он отметил, что США не позволит, чтобы секретные данные были переданы в информационную структуру, которой «нельзя доверять».

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