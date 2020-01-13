В ФАС оценили информацию о повышении тарифов сотовыми операторами

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин высказался насчет повышения тарифов сотовыми операторами. Об этом информирует ТАСС.

Он отметил, что в ФАС не поступало жалоб на повышение тарифов.

Голомолзин также добавил, что по предварительным данным рассматривается возможная корректировка некоторых архивных тарифных планов.

«Мы внимательно изучим обоснованность повышения цен», — подчеркнул он.

О повышении архивных тарифов заявили сотовые операторы «Мегафон» и «Вымпелком» («Билайн»).

До этого эксперты высказались насчет повышения тарифов на связь.