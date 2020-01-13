В ФАС оценили информацию о повышении тарифов сотовыми операторами
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Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин высказался насчет повышения тарифов сотовыми операторами. Об этом информирует ТАСС.
Он отметил, что в ФАС не поступало жалоб на повышение тарифов.
Голомолзин также добавил, что по предварительным данным рассматривается возможная корректировка некоторых архивных тарифных планов.
«Мы внимательно изучим обоснованность повышения цен», — подчеркнул он.
О повышении архивных тарифов заявили сотовые операторы «Мегафон» и «Вымпелком» («Билайн»).
До этого эксперты высказались насчет повышения тарифов на связь.