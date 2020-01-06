Nokia возродит еще одну культовую модель кнопочного телефона

Компания HMD Global возродит одну из классических моделей телефонов Nokia. Об этом сообщает ixbt.com со ссылкой на топ-менеджера компании Юхо Сарвикаса.

По словам Сарвикаса, презентация запланирована на 25 января 2020 года.

Какой именно модели коснется переиздание — не уточняется.

Первым перевыпущенным телефоном стала Nokia 3310. Ее представили в феврале 2017 года. Позже компания представила новую версию «телефона-банана» 8110, оригинальная версия которого вышла в 1997 году. В 2019 году была выпущена новая «раскладушка» 2720 Flip — переиздание Nokia 2720 Fold 2009 года.