WhatsApp перестанет работать на ряде устройств

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.

Как отмечается, мессенджер будет поддерживаться на устройствах Android с версией 4.0.3 (Ice Cream Sandwich) и выше, а также на iOS 9 и на более новых версиях.

Если же операционная система ниже заявленных требований, то пользователи с 1 февраля 2020 года больше не смогут регистрироваться в приложении и использовать существующие учетные записи для входа в WhatsApp. Однако разработчики не исключают, что прекращение работы мессенджера возможно в любое время.

«Мы больше не занимаемся активной разработкой этих операционных систем, некоторые функции могут перестать функционировать в любое время», — говорится на сайте.

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