Очередное обновление iOS «сломало» айфоны

Новое обновление iOS нарушило сотовую связь у многих пользователей iPhone. Одним из первых, кто пожаловался на ошибку, стал IT-специалист Дэвид Эккер.

«Обновление iOS 13.3 на моем iPhone, уничтожило мои настройки сотовой связи, работал только Wi-Fi», — написал Эккер в своем Twitter.

Позже и другие пользователи начали жаловаться на «обновку» в соцсетях. Некоторые сообщили, что с их устройств невозможно позвонить отправить и отправить SMS-сообщение, а интернет работает лишь с помощью Wi-Fi.

По словам Эккера, он обратился в техподдержку Apple, и там ему посоветовала сбросить настройки к заводским. После того, как эксперт это сделал, сотовая связь на его iPhone восстановилась. Однако после сброса настроек у него пропала вся информация на аппарате.

Некоторые отметили, что и после сброса настроек сотовая связь не заработала.

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