Каждый четвертый пользователь в РФ сталкивался с кражей денег при новогоднем онлайн-шоппинге

Исследование о привычках россиян при онлайн-шопинге выявило, что каждый четвертый россиянин сталкивался с мошенничеством, делая покупки в сети. Об этом говорится в сообщении антивирусной компании ESET, поступившем в «Газету.Ru».

Опрос выявил, что 65% пользователей покупают новогодние подарки в интернет-магазинах.

Четверть респондентов сообщили, что лично сталкивались с мошенничеством при онлайн-покупках (25%). 30% указали, что знают подобные случаи от знакомых.

Более половины опрошенных (54%) сообщили, что планируют потратить на подарки до 5 тыс. рублей.

5% купят подарки на сумму в 5-10 тыс. рублей, а 19% готовы потратить более 15 тыс. рублей.