Специалист рассказал, почему опасно заряжать смартфон ночью

Оставлять смартфон на зарядке на долгое время после набранных 100% зарядки батареи не рекомендуется, так как тогда сокращается ресурс аккумулятора. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на директора немецкой компании BatterieIngenieure Доминика Шульте.

Как отмечается, ресурс батареи устройства снижается медленнее при уровне заряда в 30-50%.

Эксперт посоветовал заряжать смартфон утром.

По данным издания, все литий-ионные аккумуляторы в любом случае портятся, так как изменяется их химический состав.

Бережное отношение к аккумулятору также может не иметь какого-либо заметного эффекта в случае смены смартфона каждые два года или чаще.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пользуйтесь кондомами: почему опасно заряжать гаджеты вне дома