Мобильный интернет в России подешевел в два раза

Стоимость 1 гигабайта мобильного интернета в России за 2019 год снизилась на 48% и составила 37,3 рубля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование информационно-аналитического агентства Content Review.

По данным исследования, Россия занимает 6 место в мире по стоимости 1 гигабайта мобильного интернета, уступая Ирану (3,8 рубля), Израилю (22,7 рубля), Казахстану (27,8 рубля), Египту (33,6 рубля) и Индонезии (36,8 рубля).

При этом по стоимости мобильного тарифа с безлимитным интернетом Россия удерживает первое место среди развитых стран, отмечается в исследовании. В мире средняя стоимость такого тарифа составляет 3181 рубль, в России – 602,5 рубля.

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