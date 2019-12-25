«Оливье» с колбасой стал самым распространенным рецептом у пользователей сети

В социальных сетях разгорелся спор между пользователями по поводу того, что должно входить в состав салата «Оливье»: колбаса, курица, говядина, язык, ветчина или семга, крабовые палочки, креветки, лосось, индейка. Данные о предпочтениях людей приводятся в исследовании компании «Медиалогия», поступившем в «Газету. Ru»

Большинство пользователей (почти 27 тыс.) рассказали, что делают «Оливье» с колбасой. На втором месте по упоминаниям — «Оливье» с курицей (15,7 тыс.). Еще 14,5 тыс. пользователей писали, что делают салат с говядиной.

Кроме того, чуть более трех тысяч человек делают «Оливье» с семгой, еще 2,7 тыс. с крабовыми палочками.

Реже всего, по данным исследования, пользователи готовят этот салат с индейкой.

Также выяснилось, что вкусы пользователей в разных соцсетях отличались. Например, в Facebook люди чаще обсуждали оливье с говядиной, курицей и колбасой. Во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках» были востребованы рецепты «Оливье» с курицей, колбасой, языком и крабовыми палочками. Пользователи Instagram в основном делились рецептами этого салат с колбасой, курицей и креветками.

Уточняется, что компания проводила исследования в Twitter, «Вконтакте», «Одноклассниках», Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, TikTok, а также на форумах и в блогах.