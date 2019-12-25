В работе «ВКонтакте» произошел сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой. Об этом свидетельствую данные портала DownDetector.

Отмечается, что наибольшее число жалоб (62%) связаны с проблемами с доступом к сайту. Еще 24% не могут отправить сообщение в социальной сети.

Кроме того, 13% испытали трудности со входом во «ВКонтакте».

Так наибольшее количество жалоб поступило от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Казани, а также Уфы, Перми, Екатеринбурга, Челябинска и Новосибирска.

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