Названы главные котики десятилетия

Стали известны 15 самых популярных котиков десятилетия по версии «Медиалогии». Об этом говорится в сообщении исследовательской компании, поступившем в «Газету.Ru».

На первом месте кот Виктор, совершивший перелет из Москвы во Владивосток, несмотря на свой вес.

Далее следуют рыжая кошка-гурман Матроскина, которая съела морепродукты в аэропорту Владивостока на 60 тыс. руб. и эрмитажный кот Ахилл, ставший предсказателей ЧМ по футболу.

Четвертая строчка у кота Мостика — талисмана строителей Крымского моста. Пятерку замыкает кот Чуча музыкального продюсера Бари Алибасова.

В десятку вошли кот-Бегемот из музей Булгакова, кот-наркокурьер из Тульской колонии, кот резиденции британских премьеров Ларри, кошка главы Чечни Рамзана Кадырова и кот-моряк Сергей Иванович, участвующего в походе российских кораблей к Сирии.

Замыкает топ кот, ради которого россиянин, имеющий пожизненный запрет на въезд в Швецию, попытался незаконно пробраться в страну, чтобы забрать своего питомца из приюта.

Рейтинг составлен по принципу заметности событий и сообщений, которые были посвящены конкретному событию. За основу взят период январь 2010 года — декабрь 2019 года.

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